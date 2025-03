Lewandowski wypalił wprost o powrocie Szczęsnego do kadry. Tak wyglądała ich rozmowa

Lewandowski o powrocie Szczęsnego do kadry: Trzeba mu podziękować

Wojciech Szczęsny jest prawdziwym talizmanem w bramce Barcelony. „Duma Katalonii” nie przegrała jeszcze żadnego spotkania z Polakiem między słupkami. Szczęsny rozegrał w zespole Hansiego Flicka szesnaście spotkań – czternaście z nich zostało wygranych, a tylko dwa kończyły się podziałem punktów. Choć w meczu z Atletico golkiper wpuścił dwie bramki, to nie miał przy nich za wiele do powiedzenia.

Szczęsny popisał się kilkoma skutecznymi interwencjami i nic dziwnego, że jest uwielbiany przez fanów ze stolicy Katalonii. Kibice w Polsce mają też nadzieję, że być może wróci także do kadry. Byłby pomocny w trakcie eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Mundial odbędzie się już w przyszłym roku.

O potencjalnym powrocie Szczęsnego do kadry wypowiedział się w rozmowie z Eleven Sports Robert Lewandowski.

- Rozmawiamy z Wojtkiem na wiele tematów i na ten pewnie już też. Myślę, że on już podjął decyzję. On zdaje sobie sprawę, że powrót do piłki nożnej, to, na jakim gra poziomie i ile wysiłku kosztuje go to mentalnie, to powrót do kadry byłby wielkim wyzwaniem. Trzeba szanować tę decyzję, każdy kiedyś skończy grać. Tak samo ja - przyznał.

Polski napastnik dodał, że nieczęsto w Polsce pojawiają się tak wyjątkowi piłkarze jak Wojciech Szczęsny. - Zawsze szkoda, że taki bramkarz nie gra, ale taką podjął decyzję i trzeba mu podziękować za to, co zrobił dla reprezentacji – dodał.

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata w Ameryce Północnej już w ten piątek. W pierwszym spotkaniu Polska zmierzy się z Litwą (21.03). Trzy dni później, w poniedziałek 24 marca podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Maltą. Oprócz tych dwóch zespołów zagramy jeszcze z Finlandią i przegranym meczu Ligi Narodów – Holandią lub Hiszpanią.

