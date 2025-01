Trenerem reprezentacji do wrześnie ubiegłego roku był inny Włoch, Michele Marcolini. Po jego odejściu rolę tymczasowego selekcjonera pełnił Davide Mazzotta. Dzisiaj federacja piłkarska tego kraju poinformowała o powierzeniu tej funkcji Emilio de Leo. Będzie to dla niego debiutancka praca w roli w pierwszego trenera. Do tej pory pełnił funkcję asystenta trenera bądź trenera technicznego.

Bardzo długo współpracował z charyzmatycznym trenerem, nieżyjącym już Serbem Sinisą Mihajloviciem min. w Bolonii, Milanie, Torino i reprezentacji Serbii. Pracował również w Sportingu Lizbona. Powierzenie mu funkcji selekcjonera uważane jest za odważną, ale i ryzykowną decyzję. Reprezentacja Malty będzie rywalem Polski w eliminacjach do MŚ w 2026 roku, a do pierwszego meczu między tymi zespołami dojdzie już 24 marca w naszym kraju. Eliminacje Maltańczycy rozpoczną 3 dni wcześniej wyjazdowym meczem z Finlandią. Poza tym zespołami w grupie G wystąpi przegrany z pary Hiszpania/Holandia oraz Litwa. W ostatniej edycji Ligi Narodów Malta grała w Dywizji D, zajmując w swojej grupie II miejsce, za Mołdawią, a przed Andorą.

