Są ceny biletów na Polska – Albania. Chcesz zobaczyć pierwszy mecz Fernando Santosa na Narodowym? Słono zapłacisz

27 marca reprezentacja Polski zagra drugi mecz eliminacji mistrzostw Europy 2024, pierwszy przed własną publicznością. Po długich staraniach kadra Fernando Santosa wystąpi na stadionie PGE Narodowy. Z pewnością wielu fanów będzie chciało zobaczyć pierwsze spotkanie nowego selekcjonera w Warszawie. Wiemy, ile będzie trzeba za to zapłacić. PZPN ujawnił ceny biletów. Trzeba będzie sięgnąć do kieszeni nieco głębiej.

Polska – Albania: Ceny biletów

Ile trzeba zapłacić za bilety na mecz Polska – Albania? PZPN nie zaskoczył i cena jest zbliżona do tych, która pojawiała się przy okazji ostatnich spotkań.

Najlepsze miejsca w kategorii 1 to koszt 240 złotych. Bilety drugiej kategorii są tańsze o 60 zł (180 zł), a trzecia kategoria za bramkami to 120 zł. Bilet rodzinny dla opiekuna i dziecka do lat 12 to 160 zł.

Polska – Albania: Piłkarze zagrają przy otworzonym dachu

Do czasu zakończenia audytu na PGE Narodowy - co potrwa do końca roku - dach nie będzie zamykany w czasie, gdy może padać śnieg. Oznacza to, że jeśli podczas meczu Polska - Albania 27 marca będzie padać, piłkarze zagrają na białym boisku.

Na odbywającej się pod koniec lutego konferencji prasowej zarząd PGE Narodowy i eksperci z zespołu powołanego po zamknięciu obiektu w listopadzie, podzielili się szczegółami badań i ustaleniami w kwestiach bezpieczeństwa. Prezes Zarządu Włodzimierz Dola przekazał, że stadion jest miejscem bezpiecznym, na którym można organizować wydarzenia całostadionowe. "I takich imprez będzie w tym roku nawet 20" - podkreślił. Pierwszą z nich będzie mecz Polska – Albania, zaplanowany na 27 marca.

