Sebastian Mila rzucił mistrzów świata na kolana! Kibice nie ukrywali wzruszenia po tym historycznym triumfie nad Niemcami [WIDEO]

To ma być klucz do sukcesu w meczu z Portugalią. Michał Probierz wprost o tym, czego oczekuje od kadrowiczów

Zaczął Milik, skończył Mila

Trener Adam Nawałka odkurzy wtedy Sebastiana Milę. To był strzał w dziesiątkę, bo kapitan Śląska spłacił szybko ten kredyt zaufania, który otrzymał od selekcjonera. W meczu z Niemcami najpierw gola strzelił Akadiusz Milik, a rywali dobił rezerwowy Mila, który pokonał bramkarza niemieckiej kadry. Strzelec gola, tak jak widzowie na Stadionie Narodowym, eksplodował z radości! Pokazał serduszko ukochanej i córeczce i od razu pobiegł do trenera Nawałki. To była wtedy dopiero pierwsza wygrana Polski z tym rywalem w historii.

Karol Świderski zdradził, jaki jest Wojciech Szczęsny. Tak legendarny bramkarz zaskoczył gwiazdę kadry, nie do wiary

Ząb czasu dotyka wszystkich

Tak bohater meczu z Niemcami zapamiętał tamto spotkanie i swojego gola. - 10 lat to widać po mojej twarzy, że na pewno minęło - powiedział trener Sebastian Mila w rozmowie z portalem Łączy nas piłka. - Bo już ząb czasu wszystkich nas dotyka. Niesamowita historia dlatego, że 10 lat temu właśnie w tym miejscu to się odbyło. W tym samym hotelu mieszkamy. Mam Orzełka na piersi. Wspomnienia piękme. Dzisiaj z Robertem Lewandowskim też powspominaliśmy trochę. Dla niego to oczywiście jest z wielu meczów. Dla mnie jedyny, który będę pamiętał do końca życia - przyznał asystent selekcjonera Michała Probierza.

Bartosz Kapustka nie ma wątpliwości. O tym piłkarzu kapitan Legii mówi, że będzie liderem kadry, sprawdzi się ta prognoza?

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć