Bartosz Kapustka nie ma wątpliwości. O tym piłkarzu kapitan Legii mówi, że będzie liderem kadry, sprawdzi się ta prognoza?

To ma być klucz do sukcesu w meczu z Portugalią. Michał Probierz wprost o tym, czego oczekuje od kadrowiczów

Ma w sobie dużo energii

Przez problemy zdrowotne Kapustka wypadł z drużyny narodowej. Teraz do niej wrócił, bo w tym sezonie jest motorem napędowym Legii. Czy pojawi się na boisku już w meczu z Portugalią? Przed tym spotkaniem dojdzie do pożegnania Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. - Mam w sobie dużo energii, którą chcę zarażać wszystkich na boisku - tłumaczył Kapustka podczas konferencji prasowej. - Nie będę się bał. Chcę być kreatywny i grać do przodu. Jestem teraz bardziej doświadczonym człowiekiem i piłkarzem - podkreślał.

Aż złapaliśmy się za głowę patrząc na to, jak reprezentacja Polski grała z Portugalią. Bilans Biało-czerwonych mówi wszystko!

Będzie z niego dużo radości?

Pomocnik Legii uważa, że Kacper Urbański może być kluczowym graczem reprezentacji Polski. Gracz Bolonii z przytupem wdarł się do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz zabrał go na mistrzostwa Europy, gdzie należał do odkryć w polskiej drużynie. - Kacper jest naprawdę utalentowanym chłopakiem, który bardzo wcześnie wyjechał za granicę - opowiadał Kapustka podczas konferencji prasowej. - Ale pokazuje to, i w swoim zespole w Bolonii, i reprezentacji, że ma olbrzymie możliwości i olbrzymi potencjał. Jestem przekonany, że w reprezentacji Polski również będzie z niego dużo radości przez długie lata - wyznał kapitan warszawskiego klubu.

Karol Świderski długo czekał na ten moment w reprezentacji Polski. To będzie ważna chwila dla gwiazdy kadry

