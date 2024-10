i Autor: Cyfrasport Karol Świderski, Wojciech Szczęsny

A to zaskakujące!

Karol Świderski zdradził, jaki jest Wojciech Szczęsny. Tak legendarny bramkarz zaskoczył gwiazdę kadry, nie do wiary

Wprawdzie Wojciech Szczęsny przerwał emeryturę i do końca sezonu będzie występował w Barcelonie. Jednak nie wróci do reprezentacji Polski. Przed meczem z Portugalią zostanie oficjalnie pożegnany. Karol Świderski zdradził, jaki jest Wojciech Szczęsny. Tak legendarny bramkarz zaskoczył ostatnio gwiazdę kadry, nie do wiary.