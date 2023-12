Sebastian Mila wyjawił prawdę na temat Michała Probierza. Asystent selekcjonera ujawnił kulisy, niczego nie ukrywał

W sobotę, 2 grudnia, poznaliśmy już grupy EURO 2024, które zostanie rozegrane w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku w Niemczech. Losowaniu przyniosło kilka ciekawych zestawień – ogromnego pecha miała Albania, która wygrała przecież „naszą” grupę eliminacyjną i trafiła do drugiego koszyka, ale w fazie grupowej zagra z... Hiszpanią, Chorwacją i Włochami! Chorwaci to aktualni brązowi medaliści mistrzostw świata, Włosi to obrońcy tytułu mistrzów Europy, a Hiszpania to zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Narodów. Wiadomo też, gdzie trafi Polska, jeśli uda się jej awansować, i wcale nie będzie miała dużo łatwiej, bowiem w grupie D czeka już Francja, Holandia i Austria. Ale przed Michałem Probierzem i jego drużyną najpierw baraże i dużo pracy z nimi związanej. Sebastian Mila na antenie TVP Sport postanowił odkryć nieco kulis współpracy z selekcjonerem.

Sebastian Mila zdradza, jak wygląda praca z Michałem Probierzem

Sebastian Mila, były reprezentant Polski, który był m.in. autorem jednej z bramek w pierwszym w historii wygranym meczu przeciwko Niemcom, został niedawno zatrudniony przez PZPN w roli asystenta Michała Probierza. W studiu TVP Sport, przy okazji transmisji z losowania grup EURO 2024 41-latek przybliżał nieco kulisy tego, jak wygląda praca z Michałem Probierzem. Wyjawił, jaki jest plan na najbliższy czas dla selekcjonera i jego asystentów. – Mamy już rozpisane mecze zawodników, którzy są w szerokiej kadrze, do końca roku. Nie ma jeszcze decyzji, kto gdzie pojedzie. Spotkamy się w przyszłym tygodniu odnośnie pracy, jaką będziemy wykonywali – zakomunikował Mila.

Zdradził on przy okazji, że Michał Probierz nie stroni od pracy i nie wyręcza się asystentami, samemu wykonując dużą część obowiązków. – Trener Probierz chyba częściej niż my jest poza domem. Nie zostawia wszystkiego nam, a wręcz przeciwnie. Zakasuje rękawy i lata sam na obserwacje – przyznał były zawodnik Austrii Wiedeń czy Śląska Wrocław. Baraże do EURO 2024 zostaną rozegrane w marcu 2024 roku – z Estonią zagramy u siebie 21 marca, a jeśli przejdziemy dalej, to drugie spotkanie zagramy 26 marca na wyjeździe z Walią lub Finlandią.