Sebastian Szymański prawie urwał siatkę w meczu z Ajaxem! Bramkarz rywali mógł tylko patrzeć, co za bramka [WIDEO]

Fernando Santos go nie powołał, a on dalej błyszczy! Dawid Kownacki znów z golem i asystą dla Fortuny

Sebastian Szymański od początku swojego wypożyczenia z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam udowadnia, że świetnie pasuje do holenderskiej ekipy, która bardzo chciałaby zatrzymać go po sezonie, co jednak może nie być takie łatwe. Tym bardziej, że reprezentant Polski ma za sobą kolejny udany mecz, tym razem z Ajaxem Amsterdam. Prowadzący w tabeli Eredivisie Feyenoord wygrał spotkanie na szczycie 3:2 i umocnił się na pozycji lidera, a jedną z bramek strzelił również Sebastian Szymański.

Piękny gol Sebastiana Szymańskiego w meczu z Ajaxem! Ekipa reprezentanta Polski zbliża się do mistrzostwa Holandii

Pomimo tego, że Feyenoord otworzył wynik gry, do szatni na przerwę w lepszych humorach schodzili gospodarze z Amsterdamu, którzy prowadzili 2:1. Kilka minut po zmianie stron, Sebastian Szymański doprowadził jednak do wyrównania i starł rywalom uśmiechy z twarzy. Po podaniu Alireza Jahanbakhsha w 52. minucie meczu, reprezentant Polski wpadł w pole karne Ajaxu i zapakował piłkę do siatki, tuż obok próbującego interweniować Geronimo Rulliego. Wynik meczu na 2:3, w 86. minucie ustalił z kolei Lutsharel Geertruida.