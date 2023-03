Fatalne wieści w sprawie Sebastiana Szymańskiego! Nie tak to miało wyglądać, te doniesienia dla wielu będą ciosem

Sebastian Szymański po raz kolejny przypomniał o sobie polskim kibicom, kiedy podczas ostatniego spotkania Ligi Europy, jego Feyenoord zamierzył się w Warszawie z Szachtarem Donieck w ramach 1/8 finału. Polscy dziennikarze od razu mieli do szkoleniowca ekipy z Rotterdamu, Arne Slota kilka pytań odnośnie reprezentanta Polski, a dokładniej jego przyszłości w holenderskim klubie. Okazuje się jednak, że pomimo świetnej dyspozycji Szymańskiego, jego wykupienie z Dynama Moskwa może być mocno problematyczne. Na przeszkodzie stoją oczywiście pieniądze.

Te informacje dotyczące Sebastiana Szymańskiego zasmucą wielu fanów. Możliwy powrót do Rosji

- Czy Sebastian zostanie? Wszystko jest możliwe. Chcielibyśmy tego, ale nie oszukujmy się - wiele zależy od innych rzeczy. Między innymi od sytuacji politycznej i tego, czy wojna w Ukrainie będzie dalej trwała (...) Pytanie też, jakich pieniędzy będzie oczekiwał za Sebastiana jego klub. Mamy swój budżet, musimy o tym pamiętać - powiedział trener holenderskiej ekipy cytowany przez "WP Sportowe Fakty" po ostatnim meczu Ligi Europy, komentując sytuację polskiego piłkarza.

Okazuje się, że Dynamo Moskwa, do którego Szymański przeszedł latem 2019 roku jest nieugięte i nie ma zamiaru ułatwiać odejścia Polaka. Rosjanie wciąż oczekują za swojego zawodnika 10 mln euro kwoty odstępnego, co może być zbyt dużym wydatkiem dla Holendrów. Jeśli zapłaciliby oni tyle za Szymańskiego, pobiliby swój rekord pod względem największej kwoty zapłaconej za piłkarza. Po zakończeniu obecnego sezonu może się więc okazać, że Sebastian Szymański będzie zmuszony, aby wrócić do Rosji.