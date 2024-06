Sensacyjny transfer polskiego piłkarza na ostatniej prostej! Grał na Euro 2024, ma zasilić niedawnego mistrza Anglii

Co po Euro?

Wedle informacji Fabrizio Romano, na linii Brighton - Leicester ma dojść do ciekawej wymiany pomocników. Beniaminek Premier League, który wraca po roku gry na zapleczu, miał zgodzić się na oddanie Kiernana Dewsbury'ego-Halla w zamian za Jakuba Modera. Obaj piłkarze mają już zaplanowane testy medyczne w nowych klubach, ale wszystko może posypać się przez... Chelsea. Jedna z angielskich potęg wykazuje zainteresowanie Dewsbury-Hallem, choć jak na razie nie przedstawiła żadnej oferty. Być może jest już za późno i Leicester nie zamierza rezygnować z wymiany z Brighton.

Dla Modera byłaby to zmiana klubu po czterech latach w Brighton. W październiku 2020 r. podpisał z tym angielskim klubem pięcioletni kontrakt, bijąc rekord transferowy Ekstraklasy (11 milionów euro). Jego kariera stopniowo nabierała tempa, ale w kwietniu 2022 r. została zatrzymana przez poważną kontuzję. Ta wykluczyła go m.in. z mistrzostw świata w Katarze, choć 25-latek po długiej przerwie wrócił na najwyższy poziom. W ostatnim sezonie rozegrał w Brighton 21 meczów i załapał się do reprezentacji Polski na Euro 2024.

Wychowanek Lecha zagrał we wszystkich trzech meczach Polaków na trwającym turnieju. Z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) wchodził z ławki, a z Francją (1:1) zagrał w pierwszym składzie. Mimo że ten turniej nie był zbyt udany dla biało-czerwonych, wygląda na to, że przedstawiciele Leicester nie zmienili zdania o Moderze. Sensacyjny mistrz Anglii z 2016 r. chce odbudować się w Premier League m.in. z Polakiem w składzie.