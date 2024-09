Skandalista sędzią meczu Szkocja - Polska! Niedawno grubo nawywijał, fani będą niezadowoleni

Tak to robi Pan Piłkarz! Krzysztof Piątek zaszokował ligę turecką, zabrało mu to niewiele ponad kwadrans!

UEFA wybrała sędziego meczu Szkocja - Polska

Reprezentacja Polski nie zdołała podbić Euro 2024 i skończyła turniej jako jedna z najgorszych drużyn turnieju, zdobywając tylko punkt w trzech meczach fazy grupowej. Fani jednak byli stosunkowo wyrozumiali jak na taki wynik, a to za sprawę całkiem niezłej gry – i choć ta nie dała efektów teraz, to kibice mają nadzieję, że przyniesie je ona podczas nadchodzącego zgrupowania, gdzie Michał Probierz będzie mógł dalej wprowadzać swój pomysł na grę reprezentacji w życie. A teraz rywalami nie będą tak mocne zespoły jak w fazie grupowej Euro, choć również jego uczestnicy – Szkocja, Chorwacja oraz Portugalia. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Szkocji, a sędzią tego starcia będzie Glenn Nyberg.

Michał Probierz dla SE: Lewandowski wciąż jest ważny dla reprezentacji

Wokół szwedzkie arbitra zrobiło się bardzo głośno już na samym początku niedawno rozegranych igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Prowadził on mecz Argentyny z Marokiem, w którym doszło do niemałego skandalu, właśnie ze względu na decyzję Nyberga. Po golu Cristiana Mediny na 2:2 w doliczonym czasie gry sędzia zagwizdał i skierował zawodników do szatni. Jak się później miało okazać, nie zakończył on jednak spotkania, ale przerwał je z powodu niebezpiecznego zachowania kibiców. Po godzinie mecz został wznowiony od... analizy VAR i anulowania gola Mediny! Ten ciąg zdarzeń wprowadził ogromne zamieszanie, którym skołowani byli nie tylko fani, ale też piłkarze. Ostatecznie Argentyna przegrała to spotkanie 1:2, bo w rozegranych po długiej przerwie doliczonych minutach gry już nie zdołali wyrównać. Mecz Szkocja – Polska odbędzie się już w ten czwartek, 5 września, o godzinie 20:45.