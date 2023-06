Szalona zabawa polskich kibiców! Już przed meczem Mołdawia - Polska rozpoczęli świętowanie [WIDEO]

Fernando Santos na to zwracał uwagę. To będzie kluczowe dla Polski w meczu z Mołdawią

Dla reprezentacji Polski mecze z Mołdawią nigdy nie należały do łatwych. Do tej pory najwyższym zwycięstwem Biało-Czerwonych nad tym rywalem było 3:0 w 1997 roku w eliminacjach mundialu 1998, a zdecydowanie częściej wygrywaliśmy skromnie, różnicą jednej bramki. W 2013 roku natomiast Mołdawii udało się nawet zremisować z Polską w Kiszyniowie. Obecnie obie drużyny wciąż różni bardzo wiele, ale kibice wciąż nie mają pewności co do tego, jak wyglądać będzie gra polskiej drużyny. Nie ma natomiast wątpliwości, że fani chcą wspierać swój zespół i część z nich już wcześniej pojawiła się w Kiszyniowie, co udało się nam uchwycić na materiale wideo.

Polacy świetnie bawią się już przed meczem

„Super Express” udał się w ślad za kadrą do Kiszyniowa. Wieczorem przed meczem udało się nam natrafić na grupę polskich kibiców, którzy głośno bawili się w otoczeniu jednego z lokali w stolicy Mołdawii. Przynieśli nawet ze sobą bęben, który zamierzają wykorzystać także na stadionie, choć należy przyznać, że jego używanie na ulicy mogło być nieco uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Można się jednak cieszyć, że Biało-Czerwowni będą mogli w trakcie spotkania liczyć na doping oddanych kibiców. Więcej znajdziecie w zamieszczonym materiale wideo.