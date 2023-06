Tak reprezentacja Polski grała z Mołdawią. Co za bilans Biało-czerwonych!

As kadry nie zawiódł oczekiwań

Wojciech Szczęsny nie ma wątpliwości. Bramkarz kadry na to zwrócił uwagę

Po raz pierwszy los skojarzył te reprezentacje w kwalifikacjach mundialu 1998 roku. Do pierwszego meczu doszło w listopadzie 1996 na stadionie GKS Katowice. Polacy, prowadzeni wówczas przez Antoniego Piechniczka, wygrali 2:1 po golach Henryka Bałuszyńskiego i Krzysztofa Warzychy.

Drugie spotkanie - prawie rok później - odbyło się w zupełnie innych okolicznościach. Biało-czerwoni stracili już szansę awansu, a na dodatek byli prowadzeni przez innego trenera - Janusza Wójcika. W Kiszynowie wygrali jednak 3:0, a wszystkie gole zdobył Andrzej Juskowiak.

Trzecia konfrontacja miała charakter towarzyski. W lutym 2011 reprezentacja, złożona z zawodników grających na co dzień w kraju, w portugalskim Vila Real de Santo Antonio wygrała 1:0 po trafieniu Dawida Plizgi. Podobny charakter miała ostatnia potyczka tych zespołów - w styczniu 2014 na początku pracy z kadrą Adama Nawałki biało-czerwoni na neutralnym terenie w Abu Zabi zwyciężyli 1:0, a gola zdobył Paweł Brożek.

We wrześniu 2012 roku obie jedenastki zmierzyły się we Wrocławiu w spotkaniu o punkty eliminacji MŚ. Zespół trenera Waldemara Fornalika wygrał 2:0 po bramkach Jakuba Błaszczykowskiego i Jakuba Wawrzyniaka. Gorzej było w rewanżu w Kiszynowie - w czerwcu 2013 padł remis 1:1, a do bramki gospodarzy trafił ponownie Błaszczykowski.

Pięć zwycięstw i jeden remis to bilans sześciu spotkań reprezentacji Polski z Mołdawią, która 20 czerwca w Kiszynowie będzie jej rywalem w eliminacjach mistrzostw Europy. Bramki: 10-2 na korzyść biało-czerwonych.

Mecze reprezentacji Polski z Mołdawią:

* 10.11.1996, Katowice: Polska - Mołdawia 2:1 (el. MŚ)

* 07.10.1997, Kiszyniów: Mołdawia - Polska 0:3 (el. MŚ)

* 06.02.2011, Vila Real de Santo Antonio: Mołdawia - Polska 0:1

* 11.09.2012, Wrocław: Polska - Mołdawia 2:0 (el. MŚ)

* 07.06.2013, Kiszyniów: Mołdawia - Polska 1:1 (el. MŚ)

* 20.01.2014, Abu Zabi: Polska - Mołdawia 1:0