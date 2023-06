i Autor: Cyfrasport Wojciech Szczęsny

Przed meczem z Mołdawią

Wojciech Szczęsny nie ma wątpliwości. Bramkarz kadry na to zwrócił uwagę

W meczu z Niemcami to on wybronił nam zwycięstwo. Teraz czas na starcie z Mołdawią, w którym biało-czerwoni z pewnością będą mieli więcej sytuacji ofensywnych, ale Wojciech Szczęsny (33 l.) apeluje, by nie lekceważyć Mołdawii. Na to podczas konferencji prasowej uwagę zwrócił bramkarz kadry.