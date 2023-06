Arkadiusz Milik musi poprawić skuteczność. Piękna muza natchnie gwiazdę kadry?

As kadry nie zawiódł oczekiwań

Wojciech Szczęsny nie ma wątpliwości. Bramkarz kadry na to zwrócił uwagę

Jeśli cierpliwość Fernando Santosa do Milika jeszcze się nie skończyła i wystąpi z Mołdawią, piłkarz musi być o wiele bardziej skoncentrowany. W ostatnim czasie w reprezentacji Polski Arek jest nieskuteczny. Bez gola w biało-czerwonych barwach pozostaje od listopada 2021 roku, czyli ponad półtora roku! Tak szanowanemu napastnikowi taka czarna seria zdecydowanie nie przystoi.

Poznaliśmy przyszłych rywali reprezentacji Polski! Z nimi podopieczni Fernando Santosa zagrają na PGE Narodowym

Partnerka Milika, Agata Sieramska, również uprawia sport, dlatego doskonale z pewnością rozumie, czym są niepowodzenia i trudności. I w dużej mierze to ona powinna natchnąć Milika do strzelania kolejnych goli w reprezentacji. Wszyscy chcielibyśmy, żeby Arek nawiązał do formy, jaką prezentował po legendarnym meczu z Niemcami w 2014 roku, kiedy strzelił jednego z goli.

Robert Lewandowski dba o swoich fanów. Kapitan reprezentacji Polski wzruszył kibica