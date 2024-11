Szokujące plany Piotra Zielińskiego! Powiedział o tym wprost, wyznanie pełne nadziei

Dariusz Szpakowski ostrzega przed meczem z Portugalią. Na to musimy koniecznie uważać! Zero wątpliwości!

Po nieudanych mistrzostwach Europy w Niemczech, reprezentacja Polski po kilku tygodniach przerwy rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów. Biało-czerwoni trafili do grupy 1 z takimi zespołami jak: Portugalia, Chorwacja oraz Szkocja. Podopieczni Michała Probierza w pierwszym starciu wyszarpali komplet punktów w ostatnich minutach meczu z ekipą pod wodzą Steve'a Clarke'a. W kolejnych dwóch spotkaniach musieli uznać wyższość Chorwacji (mecz zakończył się 1:0) oraz Portugalii (porażka 3:1). W rewanżu z drużyną z Luką Modriciem na czele Polacy wywalczyli punkt, a mecz zakończył się kuriozalnym wynikiem 3:3.

15 listopada zespół prowadzony przez Probierza zmierzy się ponownie z Portugalią na Estadio do Dragao w Porto. Początek spotkania jest zaplanowany na godzinę 20:45.

Piotr Zieliński wyłożył kawę na ławę! Piłkarz zdradził plany na przyszłość

Zieliński w rozmowie z "Kanałem Sportowym" przyznał, że już ma przemyślenia na temat życia po zakończeniu kariery. Powiedział wprost, że ma w planach powrót do Polski. - Taki jest plan, żeby wybudować się w Polsce i mieszkać tam na stałe. Wiadomo, że chodzi też o to, żeby przy tym mieć swoje nieruchomości tutaj, we Włoszech - zaznaczył lider reprezentacji Polski.

30-latek z tymi planami musi jeszcze trochę poczekać, ponieważ kilka miesięcy temu podpisał kontrakt z Interem Mediolan do końca czerwca 2028 roku.

Zieliński do tej pory wystąpił aż 97 razy w reprezentacji Polski, gdzie zanotował 14 bramek oraz 15 asyst.