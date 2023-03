Tak mieszka Zbigniew Boniek! Były prezes PZPN może pochwalić się piękną posiadłością, nie pokazuje tego zbyt często

Sportowa, jak również i późniejsza kariera Zbigniewa Bońka przyniosła mu nie tylko ogromną popularność w Polsce i poza nią, ale również wysoką pozycję w świecie piłki nożnej. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który skończył właśnie 67 lat może czuć się spełniony, sprawując obecnie funkcję wiceprezydenta UEFA, obejmując tę posadę jako pierwszy Polak w historii. Zbigniew Boniek nadal śledzi niemalże wszystko, co dzieje się w świecie polskiej piłki, a swoimi przemyśleniami i zdjęciami chwali się w mediach społecznościowych, dzięki czemu można podejrzeć, jak właściwie mieszka były prezes PZPN.

Tak mieszka Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie chwali się tym często

Internauci, którzy śledzą profil Zbigniewa Bońka na Twitterze doskonale wiedzą, że legenda polskiej piłki zalicza się do grona bardziej aktywnych w mediach społecznościowych i chociaż większość jego wpisów to komentarze do aktualnych wydarzeń przede wszystkim sportowych, to były prezes PZPN przemyca w nich również kawałek swojego życia prywatnego, w tym zdjęcia, na których widać wnętrze jego domu.