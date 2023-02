Ciężko w to uwierzyć!

Wygrana Lecha Poznań z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy to sukces niemalże z każdej strony. Po raz pierwszy od ponad 30-tu lat, polski zespół był w stanie przejść do kolejnej fazy europejskich pucharów, zyskując przy tym bardzo potrzebne dla polskich ekip punkty rankingowe. Ponadto "Kolejorz" zapewnił sobie kolejny zastrzyk gotówki i po losowaniu par 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z optymizmem może patrzyć w przyszłość. Mistrzowie Polski trafili na rywala, który bez dwóch zdań jest to przejścia.

Krótka wiadomość Zbigniewa Bońka po losowaniu par 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Tak skomentował rywala Lecha Poznań

W gronie ekip, na które mogli wpaść w kolejnej rundzie piłkarze Lecha Poznań znajdowały się naprawdę potężne ekipy, z West Hamem Łukasza Fabiańskiego na czele. Ostatecznie jednak los zestawił mistrzów Polski ze szwedzkim Djurgardens. Nie jest to co prawda słaby przeciwnik, bowiem Szwedzi wygrali swoją grupę jesienią, zyskując sporą przewagę nad Gent, Molde oraz Shamrock Rovers, nie przegrywając ani jednak meczu, jednak Zbigniew Boniek jest już przekonany, że to ekipa z Wielkopolski będzie górą w tym starciu.

Zbigniew Boniek miał do powiedzenia tylko jedno po wylosowaniu rywala Lecha Poznań w 1/8 finału LKE! Jasny przekaz

- Easy…. Lech w 1/4👍⚽️😜 - napisał krótko na Twitterze były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, komentując pary 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Djurgardens to jednak mocna ekipa i Lech Poznań na pewno nie zignoruje faktu, że Szwedzi jesienią nie przegrali ani jednego meczu w europejskich pucharach. Spotkania 1/8 finału LKE Lech - Djurgardens odbędą się 9. i 16. marca. Pierwsze mecz rozegrany zostanie w Poznaniu.