Losowanie Lecha w LKE RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji Europy losowanie 1/8 finału LIVE ONLINE losowanie Lecha Poznań w 1/8 finału LKE NA ŻYWO

Na żywo Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji Europy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału LKE, po którym poznamy rywala Lecha Poznań w tej fazie rozgrywek. Start losowania ok. godziny 13:00, zapraszamy!

Odśwież relację

Losowanie Lecha w LKE RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji Europy losowanie 1/8 finału LIVE ONLINE

Lech Poznań pokazał się bardzo dobrze w dwumeczu z Bodo/Glimt – w pierwszym meczu „Kolejorz” na trudnym terenie, gdzie dwukrotnie poległa m.in. AS Roma, zremisował bezbramkowo i choć to rywale przeważali, to nie mieli wielu klarownych okazji. W drugim meczu natomiast Lech zaprezentował się już zdecydowanie lepiej i bardziej odrzucił rywala od swojej bramki. Na gola musieliśmy czekać do drugiej połowy, ale w końcu akcja skrzydłem, na które postawił Lech, przyniosła skutek i Ishak trafił do siatki. Jedno trafienie wystarczyło, bo dać awans i teraz Lech może spokojnie czekać na rywala, który zostanie wylosowany spośród tych drużyn: Basaksehir, West Ham United, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratysława