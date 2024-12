Tak wygląda dzisiaj życie Błaszczykowskiego. Tuż przed Wigilią prawda wyszła na jaw. Ma ogromne problemy

Już w ostatnich latach swojej sportowej kariery, Jakub Błaszczykowski sporadycznie udzielał wywiadów, a jego życie prywatne oraz to, co dzieje się u byłego kapitana reprezentacji Polski mogło być owiane pewnego rodzaju tajemnicą. Kiedy już jednak Błaszczykowski rozmawiał z mediami, to jego wypowiedzi obiegały najczęściej całą Polskę i tym razem, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, na kanale "YouTube" dziennikarza, Błaszczykowski zdecydował się na wyznanie, obok którego ciężko przejść obojętnie. Już na początku wywiadu, Rymanowski postanowił dopytać o to, jak obecnie wygląda życie Błaszczykowskiego na sportowej emeryturze i okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo, jak wielu kibiców mogłoby sądzić. Były kapitan reprezentacji Polski oraz jeden z najbardziej zasłużonych piłkarzy biało-czerwonych wyznał m.in., że obecnie zmaga się z wielkimi problemami ze snem, co najpewniej spowodowane jest przez nagłą zmianę trybu życia i brak regularnych treningów, do których brakuje mu motywacji.

- (...) Mam takie okresy, że mam problem ze spaniem i myślę, że to jest też trochę spowodowane tym, że organizm przez tyle lat był przyzwyczajony po prostu do dużego wysiłku. Teraz mnie osobiście też ciężko jest się zmotywować. Nie ma trenera to ciężka motywacja... Ciężko jest mi się zmotywować, żeby samemu sobie narzucić jakiś mocniejszy reżim treningowy. - wyznał były kapitan biało-czerwonych.

Brak regularnych ćwiczeń najpewniej sprawia, że ciało Jakuba Błaszczykowskiego nie potrafi poradzić sobie z nadmiarem energii, której nie było w czasie jego kariery. Jak wskazuje sam zainteresowany, kiedy uda mu się już zasnąć, to przesypia on spokojnie noc. Problemy pojawiają się jednak w momencie, kiedy układa się do snu. - To jest dla mnie nowa rzeczywistość. Tak, jak powiedziałem - najcięższe dla mnie jest to, żeby się zmotywować do treningów, a znowu organizm przez lata przyzwyczajony chce tego i chce, żeby chociaż trochę się zmęczyć... - tłumaczył Błaszczykowski.

Jakub Błaszczykowski oficjalnie zakończył swoją karierę piłkarską w lipcu 2023 roku, a niedawno miał miejsce specjalny pożegnalny mecz Kuby i Łukasza Piszczka w BVB. Swoje największe sukcesy Polak święcił właśnie z ekipie Borussii Dortmund, wygrywając z nią: dwa mistrzostwa Niemiec (2010/11, 2011/12), Puchar Niemiec (2011/2012), dwa razy Superpuchar Niemiec (2013/14, 2014/15), a także dochodząc z BVB do finału Ligi Mistrzów w 2013 roku. Wcześniej, w sezonie 2004/2005 sięgnął z Wisłą Kraków po mistrzostwo Polski. Dla reprezentacji Polski rozegrał 109 meczów, w czasie których strzelił 21 bramek i zanotował 20 asyst.