Ujawnili szokujące fakty o Michniewiczu! Wszystko zostało utajnione, szokujący zapis w umowie

Do mistrzostw świata w Katarze często kibice wracają i to nie przez pryzmat historycznego wyniku reprezentacji Polski, czyli awansu do 1/8 finału po 36 latach. Oprócz tego rezultatu stało się więcej sytuacji, którymi nie do końca warto się chwalić.

Zacznijmy od początku, czyli baraży przed mistrzostwami świata w Katarze, gdzie swoją szansę na ławce trenerskiej otrzymuje Czesław Michniewicz. Reprezentacja Polski o bilet na prestiżową imprezę walczyła ze Szwecją. 29 marca 2022 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się historyczny mecz, a bohaterami tego spotkania byli Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński, którzy zapewnili zwycięstwo i awans biało-czerwonym.

Tamtych wydarzeń kibice na długo nie zapomną, a szczególnie łez Michniewicza po tym emocjonującym spotkaniu.

Szokujące informacje w sprawie Czesława Michniewicza! Były selekcjoner ma specjalny zakaz. Grozi mu kara

Na mistrzostwach świata w Katarze, reprezentacja Polski nie zachwycała grą, mimo to biało-czerwoni wywalczyli awans do fazy pucharowej po 36 latach. Niestety nie z tymi wydarzeniami kibice będą kojarzyć Michniewicza, tylko ze słynną aferą premiową. Kontrakt z 54-latkiem nie został przedłużony po mundialu, a co chwile wychodzą na jaw kolejne fakty dotyczące tamtych wydarzeń.

Jak poinformował "Przegląd Sportowy", Michniewicz po zakończeniu współpracy z reprezentacją Polski otrzymał specjalny zakaz od PZPN, przez który nie może się wypowiadać o pracy z kadrą. Jak zostało przekazane, dopiero w 2033 roku ten zakaz nie będzie obowiązywał 54-latka, do tego czasu każda jego wypowiedź w tej sprawie może zostać ukarana ogromną karą finansową. Takie informację przekazał Dariusz Dobek.