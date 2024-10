Takie wykształcenie ma Jakub Błaszczykowski. Aż usiedliśmy z wrażenia, legendarny reprezentant Polski może być z siebie dumny

To ma być klucz do sukcesu w meczu z Portugalią. Michał Probierz wprost o tym, czego oczekuje od kadrowiczów

Wykształcenie Kuby Błaszczykowskiego robi wrażenie

Jakub Błaszczykowski należy do najbardziej lubianych reprezentantów Polski. Fani cenili sobie jego zawziętość i charakter okazywane na boisku, ale to były oczywiście tylko bardzo miłe dodatki do wysokich umiejętności polskiego skrzydłowego, który wraz z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim zapisał piękną kartę w historii jednego z mocniejszych europejskich klubów, Borussii Dortmund. W kadrze jego największym sukcesem był oczywiście występ na bardzo udanym dla Polaków Euro 2016, gdzie dotarliśmy do ćwierćfinału i dopiero po rzutach karnych odpadliśmy przeciwko Portugalii. Kuba występował w kadrze oczywiście też w innych turniejach, takich jak Euro 2012 czy mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku.

Błaszczykowski zadbał o swoją edukację. Skończył szkołę jeszcze w trakcie kariery

Ostatnie lata kariery Kuby Błaszczykowskiego to przede wszystkim pasmo kontuzji i ostatecznie postanowił on zakończyć ją latem 2023 roku – zarówno tą klubową, jak i reprezentacyjną. Wciąż jest on mocno związany z piłką nożną, ponieważ w 2019 roku wrócił do Wisły Kraków, z której wypłynął na szerokie wody w 2007 roku, i choć karierę już zakończył, to cały czas mocno wspiera „Białą Gwiazdę” jako jeden ze współwłaścicieli.

Błaszczykowski wiele lat poświęcił piłce nożnej, ale nie zapomniał także o innych aspektach życia. Prowadzi szczęśliwe życie rodzinne, a do tego zadbał o swoją edukację. Wyższe wykształcenie Jakub Błaszczykowski zdobył jeszcze będąc profesjonalnym piłkarzem i to w najlepszych latach swojej kariery! Swoją pracę licencjacką obronił tuż po zakończeniu wspomnianego wyżej Euro 2016. Więcej informacji o wykształceniu Jakub Błaszczykowskiego znajdziecie w galerii poniżej.