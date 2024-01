Takiej katastrofy Roberta Lewandowskiego nie było od dawna. Gigantyczna sensacja. To musi zaboleć

Robert Lewandowski jeszcze niedawno był piłkarskim bogiem, ale w 2023 roku musiał zmierzyć się z potworną krytyką. Przede wszystkim w Polsce, ponieważ reprezentacja grała poniżej oczekiwań i kompromitowała się na niemal każdym kroku. Niewiele lepiej było w FC Barcelonie, gdzie od powrotu z mundialu w Katarze są do polskiego napastnika spore zastrzeżenia. Zwłaszcza w obecnym sezonie, w którym "Lewy" nie daje drużynie tyle, ile w poprzedniej kampanii. Odbiło się to mocno na wynikach plebiscytu na najlepszego polskiego sportowca 2023 roku. W ostatnich latach Lewandowski był prawdziwym bohaterem Gali Mistrzów Sportu, ale tym razem nie załapał się nawet do finałowej "10"!

Katastrofa Roberta Lewandowskiego. Tak źle nie było nigdy

Lewandowski jest trzykrotnym laureatem nagrody Sportowca Roku - 2015 i 2020-21. Kilka razy stał też na podium, a za słaby wynik uchodziło 9. miejsce w 2018 roku. Równie nisko został sklasyfikowany w 2014 r., a trzy lata wcześniej zamknął czołową "10". Po raz ostatni zabrakło go w tym ekskluzywnym gronie w głosowaniu za 2010 rok, co pokazuje, jak dawno to było. "Lewy" był wówczas na początku kariery i dopiero kilka miesięcy po transferze z Lecha Poznań do Borussii Dortmund! Teraz jest światową gwiazdą, ale w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zanotował klęskę.

TOP 10 polskich sportowców w 2023 roku tworzą: Hubert Hurkacz, Natalia Kaczmarek, kajakarki (Martyna Klatt i Helena Wiśniewska), szpadzistki (Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska), Adrian Meronk, Wojciech Nowicki, Aleksander Śliwka, Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik oraz Piotr Żyła.