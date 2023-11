i Autor: cyfrasport Michał Probierz

Niepokonany!

Tego Michałowi Probierzowi nie zabierze nikt, liczby nie kłamią. Polska piłka dawno tego nie widziała

6:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ostatni w tym roku mecz Biało-Czerwonych – następny zagrają najpewniej dopiero w marcu, a jego stawka od razu będzie ogromna: awans do finału baraży o EURO 2024 – przyniósł im tak oczekiwaną i wytęsknioną przez kibiców wygraną. Polacy w Warszawie ograli Łotwę 2:0. I choć nie był to rywal nawet ze średniej półki europejskiej, a i styl i rozmiar zwycięstwa pozostawiały wiele do życzenia, sam fakt pokonania Łotyszy jest promyczkiem nadziei na lepszą wiosnę.