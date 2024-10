Ten wynik ucieszy Chorwatów w meczu z Polską. Zlatko Dalić jednak ma ból głowy

Michał Probierz podsumowany na kilka godzin przed meczem z Chorwacją. Znany trener nie ma wątpliwości, co za słowa!

Przed kilkoma dniami Chorwacja wygrała u siebie 2:1 ze Szkocją. Jednak zwycięstwo nie przyszło Chorwatom łatwo. Bramki zdobyli: Andrej Kramarić, który w Warszawie rozegra mecz numer 100 w drużynie narodowej oraz Igor Matanović. Ten ostatni strzelił premierowego gola dla kadry. Jest wielką nadzieją chorwackiej drużyny. Selekcjoner Zlatko Dalić mówi podczas konferencji prasowej o ostatnich wynikach zespołu i podejściu do spotkania z Polską.

Z remisu będą zadowoleni

Na co stać reprezentację Chorwacji w Warszawie? Były obrońca Ivan Udarević, który występował w polskich klubach, uważa, że największy wpływ na grę zespołu ma duet Luka Modrić i Mateo Kovacić. Problem w tym, że pomocnik Manchesteru City nie wystąpi na Stadionie Narodowym. - Rozmawialiśmy wczoraj w hotelu ze Zlatko Daliciem - opowiadał Ivan Udarević w rozmowie w Kanale Sportowym. - Powiedział, że wystarczy remis. Jeżeli grasz na remis, to w większości przypadków przegrywasz. Powiedział, że gramy ofensywnie, ale z remisu będą zadowoleni. Chciałby wygrać. Według mnie będzie bardzo ciężki mecz. Ostatnio Chorwacja ze Szkocją nie zagrała tak jak powinna. Bardzo brakowało Mateo Kovacicia. Jeśli jeden z nich nie jest na boisku - albo Kovacić, albo Modrić - to jest naprawdę inny zespół - tłumaczył Chorwat.

„Wczoraj rozmawialiśmy z trenerem Zlatko Daliciem. Powiedział, że z remisu będą zadowoleni. Ze Szkocją to nie był nasz najlepszy mecz, widać brak Kovacicia”.🗣️ Ivan Udarevič pic.twitter.com/HcMVqpeM8H— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 15, 2024

