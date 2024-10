Andrej Kramarić w Warszawie przejdzie do historii. Gwiazdor Chorwatów to sądzi o Robercie Lewandowskim

Miłość do kadry go nakręca

To będzie dla niego wyjątkowe wydarzenie. W meczu z Polską na Stadionie Narodowym Andrej Kramarić rozegra mecz numer 100 w reprezentacji Chorwacji. Do tej pory zdobył dla drużyny narodowej 30 goli. Czy powiększy ten dorobek w Warszawie? - Nigdy nie marzyłem o takich liczbach - powiedział Andrej Kramarić podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Każdy mecz w reprezentacji to coś szczególnego. To marzenie każdego dziecka. Miłość do piłki i reprezentacji to coś, co cały czas pcha mnie do przodu - podkreślił.

Chorwat docenia strzeleckiego osiągnięcia Roberta Lewandowskiego, kapitana polskiej kadry, o którym mówi z dużym szacunkiem. - Spodziewamy się intensywnego meczu, który nie będzie łatwy - wyznał Kramarić podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Nasz cel jest jasny: zdobyć trzy punkty. Polacy mają zawodników klasy światowej, na czele z Lewandowskim, który może wykorzystać w zasadzie każdą szansę. Mam duży szacunek do niego. Przykro mi, że w 2020 roku nie zdobył Złotej Piłki. Zasłużył na nią - stwierdził Chorwat.

