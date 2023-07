To, co stało się z wyglądem Mateusza Borka sprawi, że wielu przeżyje głęboki szok! Tej wielkiej zmiany nie da się nie zauważyć

Falstart polskiej młodzieżówki na mistrzostwach Europy do lat 19! Rywal był bezlitosny

Mateusz Borek z wielką dumą może zaliczać się nie tylko do grona najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, ale również do osób, które osiągnęły ogromny sukces i teraz zbierają plony swojej ciężkiej pracy. Komentator "TVP Sport" oraz "Viaplay", a także jeden z szefów "Kanału Sportowego" musiał jednak poświęcić w życiu bardzo wiele, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Niełatwy tryb życia oraz stres związany z pracą kiedyś musiał zacząć odbijać się na Mateuszu Borku, który w listopadzie skończy 50 lat. Ostatni materiał z udziałem dziennikarza pokazuje, że ząb czasu powoli go już nadgryza.

Wielu złapie się za głowę widząc, co stało się z wyglądem Mateusza Borka! 49-letni dziennikarz mocno się zmienił

Komentator oraz dziennikarz sportowy przez lata robił wszystko, aby utrzymać jak najlepszą formę fizyczną i dobrze prezentować się przed kamerą, walcząc niejako z upływającym czasie. Nie da się ukryć, że naprawdę udawało mu się utrzymać świetną formę, jednak pewnych rzeczy nie da się oszukać. Bardziej uważni fani już jakiś czas temu mogli zauważać w wyglądzie Mateusza Borka coraz śmielej pokazujące się siwe włosy na jego skroniach. To, co stało się z dziennikarzem obecnie to jednak ogromny krok w tę stronę. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda prawie 50-letni Mateusz Borek, klikając w galerię zdjęć poniżej!