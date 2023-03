To już pewne! Piłkarskie MŚ 2026 w nowej formule, jest decyzja władz FIFA

104 meczów, 16 grup po cztery zespoły

Mistrzostwa świata w 2026 roku odbędą się w formacie 104 meczów zamiast dotychczasowych 64. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem do 48 liczby uczestniczących drużyn - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA). Gospodarzami najbliższej edycji mundialu będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. - Rada FIFA jednogłośnie zatwierdziła proponowaną zmianę formatu rozgrywek FIFA MŚ 2026 z 16 grup trzyzespołowych do 12 grup czterozespołowych, przy czym dwie pierwsze drużyny i osiem najlepszych z trzecich miejsc z każdej grupy awansuje do 1/16 finału – poinformowała FIFA.

Finaliści rozegrają osiem meczów

Zmieniony format ogranicza ryzyko zmowy i zapewnia, że wszystkie drużyny rozegrają co najmniej trzy mecze, zapewniając jednocześnie zrównoważony czas odpoczynku między rywalizującymi drużynami. W ostatnich mistrzostwach świata, których odbyły się w Katarze, uczestniczyły 32 drużyny. Łącznie rozegrano 64 mecze w ciągu 29 dni. Ostatnim razem, gdy Meksyk (1986) i Stany Zjednoczone (1994) gościły mundial, w rywalizacji brały udział 24 reprezentacje. Od 1998 roku w turnieju startują 32 drużyny, z ośmioma czterozespołowymi grupami i finalistami grającymi po siedem meczów. Ale zespoły, które awansują do decydującego o tytule spotkania w 2026 roku, rozegrają w sumie osiem meczów.

Prezydent FIFA Gianni Infantino zachwala nowy projekt

Pierwotny plan na edycję 2026 zakładał łącznie 80 meczów, ale decyzję o zwiększeniu liczby meczów do 104 zatwierdziła Rada FIFA na wtorkowym posiedzeniu. System z grupami składającymi się z czterech zespołów zachwalał szef FIFA Gianni Infantino, który podczas kongresu w stolicy Rwandy ma zostać w czwartek wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję. Żaden kontrkandydat się nie zgłosił. - W czterozespołowych grupach często do ostatniej minuty ostatniego meczu nie wiadomo, kto awansuje. Wydaje się, że to optymalne rozwiązanie - podkreślił Infantino.

An important date for the diary 👀📆The FIFA Council has confirmed when the @FIFAWorldCup 2026 final will take place – as well as the format for the first-ever 48-team edition. pic.twitter.com/fdXZkLfTvh— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2023

