To największy wygrany w kadrze, będzie z niego pociecha. Były selekcjoner nie ma wątpliwości

To będzie zapisane Probierzowi w historii

Nowy szkoleniowiec zaskoczył wystawieniem w pierwszym składzie z Wyspami Owczymi obrońcy trzecioligowego SPAL. Postawił na Patryka Pedę, z którym pracował w kadrze młodzieżowej. Obiecujący zawodnik nie zawiódł trenera Probierza. Należał do najlepszych, nie było widać po nim debiutanckiej tremy. - Probierz obawiał się trochę tego meczu - powiedział trener Jerzy Engel w rozmowie z PAP. - Wygrał jeśli chodzi o decyzję o postawianiu na Patryka Pedę. To będzie mu zapisane, w historii polskiego futbolu, że takiego zawodnika obserwował, że miał go w reprezentacji młodzieżowej i bardzo udanie w tym spotkaniu wkomponował go do pierwszego zespołu - zaznaczył.

Jerzy Engel o występie kadry z Wyspami Owczymi. Były selekcjoner mówi o autostradzie do finałów

To jeszcze nie jest gotowy piłkarz

Były trener kadry uważa, że Peda przez lata będzie stanowi o sile drużyny narodowej. - Peda gra obecnie w klubie, który występuję na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech - przypomniał Engel. - Ale będzie robił postępy. Gra w reprezentacji sprawi, że zostanie bardziej zauważony, bo to nobilituje. To nie jest jeszcze gotowy stuprocentowo piłkarz. Jednak ma predyspozycje, aby być naszym reprezentacyjnym środkowym obrońcom przez wiele lat - stwierdził.

Michał Probierz przekazał najgorszą możliwą wiadomość. Piłkarz ma problemy zdrowotne, występ z Mołdawią zagrożony!

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej