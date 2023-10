Jerzy Engel o występie kadry z Wyspami Owczymi. Były selekcjoner mówi o autostradzie-do-finalow

Wyznał, że zaskoczyło go ustawienie i gra tylko jednym napastnikiem. - Probierz obawiał się trochę tego meczu - powiedział trener Jerzy Engel w rozmowie z PAP. - Był znak zapytania, jak to będzie wyglądało na boisku. Wygrał jeśli chodzi o decyzję o postawianiu na Patryka Pedę. To będzie mu zapisane, w historii polskiego futbolu, że takiego zawodnika obserwował, że miał go w reprezentacji młodzieżowej i bardzo udanie w tym spotkaniu wkomponował go do pierwszego zespołu. Peda gra obecnie w klubie, który występuję na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Ale będzie robił postępy. Gra w reprezentacji sprawi, że zostanie bardziej zauważony, bo to nobilituje. To nie jest jeszcze gotowy stuprocentowo piłkarz. Jednak ma predyspozycje, aby być naszym reprezentacyjnym środkowym obrońcom przez wiele lat - stwierdził.

W starciu z Wyspami Owczymi kapitanem polskiej kadry był Piotr Zieliński. - Był jednym z naszych zawodników, o którym można powiedzieć, że zagrał bardzo dobrze - przyznał Engel. - Ładnie kierował zespołem, świetnie rozdzielał piłki, zaliczył asystę przy pierwszym golu. Można powiedzieć, że zrobił to wszystko, czego się od niego oczekiwało. Oprócz Zielińskiego było jeszcze kilku zawodników, którzy się wyróżnili. Mam tu na myśli Wojciecha Szczęsnego, wspomnianego Pedę oraz dwóch zdobywców bramek: Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksę. To były najjaśniejsze punkty naszego zespołu – dodał.

Po wygranej z Wyspami Owczymi Polska awansowała na drugie miejsce w tabeli i jeśli wygra dwa najbliższe mecze na Stadionie Narodowym, w niedzielę z Mołdawią i 17 listopada z Czechami, to wywalczy bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. - Z Wyspami Owczymi chodziło o zwycięstwo - przekonywał. - Nikt nie przewidywał, że będzie to piękne widowisko. Wywalczone trzy punkty, na które wszyscy liczyli, przy jednoczesnej porażce Czechów z Albanią otworzyły nam autostradę do awansu na finałów – wyznał Engel.

