To wtedy Szczęsny zakończy karierę w reprezentacji Polski? Krychowiak wszystko zdradził, podał datę!

Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej zakończenia swojej kariery w reprezentacji Polski? Przy okazji pożegnania Szczęsnego przez Grzegorza Krychowiaka, pomocnik Abha Club napisał, kiedy bramkarz Juventusu może pożegnać się z Biało-Czerwonymi barwami, a padła nawet konkretna data.

Wojciech Szczęsny odejdzie z reprezentacji Polski? Krychowiak podał datę

Grzegorz Krychowiak ogłosił 26 września 2023 roku, że kończy z kadrą narodową. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pięknych słów w kierunku gracza Abha Club, a na swoją publikację zdecydował się także bliski przyjaciel gracza - Wojciech Szczęsny.

- 19 lat miałem zaszczyt wspoónej gry z orzełkiem na piersi ze swoim przyjacielem! Razem cieszyliśmy się z pięknych chwil i razem przeżywaliśmy nasze najgorsze porażki. Zaczynaliśmy w 2004 roku w Ciechanowie, potem autokarem jeździliśmy po całej Europie wspólnie marząc by kiedyś zagrać w pierwszej reprezentacji. Grzesiu to marzenie spełnił 100 razy. Za każdym razem dając z siebie 100%. I za to należy mu się ogromny szacunek! - napisał Szczęsny.

Na treść publikacji odpisał Krychowiak, który wyjawił między słowami, że Szczęsny zamierza skończyć karierę w kadrze w czerwcu.

- Dziękuje przyjacielu za te słowa, doceniam to bardzo, aż się łezka w oku zakręciła, to była przyjemność dzielenia z Tobą szatni jestem rozczarowany zdjęciami, które wstawiłeś, jak zakończysz karierę w czerwcu, to wtedy zobaczysz, jakie ja mam archiwum z twoimi zdjęciami (zwłaszcza jak spisz w autobusie) - napisał Krychowiak pisząc, że koniec Szczęsnego w kadrze przypadnie w czerwcu.