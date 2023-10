Tomasz Hajto nagle zaczął mówić o papieżu. Tak wypalił o Michale Probierzu, wszystko poszło na wizji

Podczas Marszu Miliona Serc Zbigniew Boniek wrzucił to zdjęcie do internetu. Musiało skończyć się lawiną komentarzy

Nie można stwierdzić, aby Michał Probierz podjął się łatwego zadania. Atmosfera wokół reprezentacji, sytuacja drużyny w eliminacjach do mistrzostw Europy i styl prezentowany ostatnio przez zespół - wszystko to sprawia, że przed nowym selekcjonerem mnóstwo wyzwań. Ale Probierz pracę zaczął od razu i to z dużym impetem. W ostatnich dniach obejrzał wiele meczów z wysokości trybun, co spodobało się niektórym ekspertom.

Nie do końca przekonany do tych zachwytów jest Cezary Kowalski. - Mamy zachwycać się tym, że trener jest na meczach potencjalnych kadrowiczów? Mamy zachwalać selekcjonera, że wykonuje swoją robotę i jest w pracy od rana, w biurze? - pytał retorycznie dziennikarz w programie "Cafe Futbol". Odmiennego zdania był Tomasz Hajto, który pokusił się o dość nietypowe porównanie.

- Czarku nie robi na tobie wrażenia ta lista, gdzie był Michał Probierz? Prawie jak papież z pielgrzymkami pojechał - powiedział z uśmiechem były reprezentant Polski. - Paru innych trenerów wcześniej też jeździło. I Brzęczek jeździł, i Michniewicz jeździli. To jest za mało, żeby go ocenić, że to jest jakaś radykalna zmiana - podsumował natomiast dziennikarz.