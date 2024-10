Tomasz Hajto uderzył z całej siły w reprezentację Polski. Nie hamował się przed najmocniejszym osądem, ma radę dla Probierza!

Tomasz Hajto postanowił powiedzieć o grze reprezentacji Polski w starciu przeciwko Portugalii. Drużyna narodowa przegrała 1:3 i nie zaprezentowała się dobrze. Jak powiedział były gracz Schalke 04 w rozmowie z programem "Prawda Futbolu" na burę zasługuje szczególnie gra polskiej obrony, która nie wyrabiała za Portugalczykami.

Tomasz Hajto uderza w reprezentację Polski. Ostre słowa, ma radę dla Probierza!

Jak powiedział Hajto w rozmowie z "Prawdą Futbolu", najgorzej wypadła cała obrona, a sam Probierz powinien na to zwrócić większą uwagę.

- Żal mi Michała Probierza, bo on tego nie może powiedzieć. Chociaż uważam, że to źle, bo gdyby powiedział prawdę i skrytykował niektórych obrońców, to by się obudzili (...) Najwięksi trenerzy się nie boją i jeśli Michał chce obudzić drużynę przed kolejnym meczem, to gorzkie słowa muszą paść. Przyszedł czas, żeby powiedział to publicznie i powiedział, z kogo jest niezadowolony, bo to jedyny kierunek, żeby niektórych zmotywować - powiedział Hajto w rozmowie z "Prawdą Futbolu".

- Musi publicznie powiedzieć, niech się nawet na niego obrażają. Fajne szatni jest, że on bierze wszystko na siebie, ale trzeba powiedzieć: ten i ten jest słaby i nie będę go powoływał - mówi były orbońca reprezentacji Polski.