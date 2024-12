i Autor: Cyfrasport Kamil Grosicki, PGE Narodowy

Deadline Day

Transferem Kamila Grosickiego żyła cała Polska. Porażka milimetry przed metą

Transfer, który do dziś rozpala emocje kibiców, chociaż nawet do niego nie doszło. Przeprowadzka Kamila Grosickiego do Burnley wydawała się pewna, o czym świadczyły przygotowane już "czołówki" gazet. Nastał dzień, gdy owe gazety trafiły do kiosku, ale za to do ekipy The Clarets nie trafił Grosicki. Po przylocie do Anglii, przejściu testów medycznych i ustaleniu warunków... transakcja upadła.