Trener reprezentacji Polski nagle odchodzi! Dopadła go mroczna przeszłość, PZPN musiał zareagować

Kołodziej od dłuższego czasu był asystentem trenera Marcina Włodarskiego. Pojechał na MŚ do Indonezji, które zakończyły się dla Polaków blamażem, głównie z powodu afery alkoholowej z udziałem czterech piłkarzy. Okazuje się, że w ekipie znalazł się człowiek z przeszłością korupcyjną. Kołodziej, były piłkarz m.in. Hutnika Kraków, Górnika Zabrze i Podbeskidzia dwukrotnie był skazany. W 2005 roku miał ustawić wynik spotkania Hutnika Kraków, w którym wówczas występował, z Motorem Lublin. Za porażkę z lubelską drużyną jego zespół miał dostać 10 tysięcy złotych.

Dobrowolnie przyznał się do zarzucanego czynu. W 2013 roku ponownie stanął przed sądem. Tym razem tematem rozprawy były ustawione mecze Podbeskidzia z 2006 roku. Mimo takiej przeszłości znalazł się w sztabie na MŚ w Indonezji. - Wdrożyliśmy procedury sprawdzające naszych pracowników i współpracowników. To w czasie tej procedury okazało się, że Dariusz Kołodziej w przeszłości, gdy był piłkarzem, był karany za udział w aferze korupcyjnej – powiedział blogowi "Piłkarska Mafia" wiceprezes PZPN ds. szkolenia Maciej Mateńko. – Po otrzymaniu informacji na temat skazania i kary dyscyplinarnej, które dzisiaj są już zatarte, spotkałem się trenerem Kołodziejem [...] Jako członek sztabu był zgłoszony do FIFA, miał zakupione bilety lotnicze do Indonezji oraz przydzielone zadania w sztabie. Porozmawiałem z prezesem Cezarym Kuleszą i poprosiłem, by Kołodziej mógł dokończyć pracę na mundialu w Indonezji – wyjaśnił Mateńko obecność Kołodzieja w Indonezji. Informację, że współpraca Dariusza Kołodzieja z kadrą U-17 dobiegła końca potwierdził również Tomasz Kozłowski, dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN.

