Tyle Lewandowscy dorzucili do puszki WOŚP. Zawrotna kwota! Wyszło na jaw publicznie

Kulesza we władzach UEFA nie podoba się Koźmińskiemu, prezesa broni... były prezes. "Boniek też nie zna angielskiego"

Marek Koźmiński wyjaśnił motywy wpisu o Cezarym Kuleszy. Wskazał też „kandydata marzeń” do władz UEFA [ROZMOWA SE]

WOŚP. Aukcje Lewandowskich prawdziwym hitem!

Choć finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod koniec stycznia, to wciąż na konto tegorocznej zbiórki wpływają ogromne kwoty. Już wtedy zebrane ponad sto milionów złotych, a kwota dalej rośnie. Także za sprawą gwiazd, celebrytów i sportowców, którzy wystawiają na licytacje przeróżne usługi czy przedmioty. Do tego grona od dłuższego czasu należą także najpopularniejsi polscy sportowcy, Robert i Anna Lewandowscy.

Piłkarz i trenerka fitness opublikowali dwie licytacje. Gwiazdor Barcelony oferował dwa bilety na mecz „Dumy Katalonii”, a do tego dorzucił obejrzenie treningu z bliska. Dla prawdziwego kibica Barcy to naprawdę wyjątkowa okazja. Komplet wylicytowany został za ponad 270 tysięcy złotych.

Z kolei trenerka fitness przygotowała wyjazd na Camp by Ann. - Ten obóz to coś więcej niż trening – to niesamowite doświadczenie, które inspiruje, motywuje i dodaje energii na długi czas! - zapowiadano w licytacji. Licytacja zakończyła się kwotą 33 750 złotych.

Łącznie do puszki fundacji Jurka Owsiaka Lewandowscy dorzucili w ten sposób ponad 305 tysięcy złotych.

Na oficjalnej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obecnie pojawiła się informacja o ponad 116 milionów złotych zadeklarowanej kwoty.