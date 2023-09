Ujawnili prawdę na temat spotkania Krychowiaka z Jaroszewskim. Tak zareagował piłkarz na spotkanie z lekarzem

Co to było?!

Konflikt Grzegorza Krychowiaka i Jacka Jaroszewskiego był jednym z głośniejszych, jaki ostatnimi czasy dotknął reprezentację Polski. Piłkarz Abha Club oskarżył lekarza kadry o oszustwo i nielegalne przejęcie jednej z ich spółek, konkretnie kliniki medycznej, która miała być wspólną inicjatywą lekarza i piłkarza. Ostatecznie Prokuratura Rejonowa nie zaczęła śledztwa. Teraz panowie spotkali się na zgrupowaniu kadry i dziennikarz portalu "meczyki.pl", Tomasz Włodarczyk, ujawnił, jak wyglądało ich spotkanie.

Tak wyglądało spotkanie Krychowiaka z Jaroszewskim. Na jaw wyszły kulisy

Mimo konfliktu na linii Krychowiak - Jaroszewski, panowie na zgrupowaniu reprezentacji Polski mają zachowywać się jak profesjonaliści. A przynajmniej tak wynika z relacji Tomasza Włodarczyka z portalu "meczyki.pl".

- Na początku zgrupowania, kiedy autobus był już cały zapakowany, Grzegorz Krychowiak wstał i przy wszystkich przywitał się z Jackiem Jaroszewskim, by nie było wątpliwości co do ich profesjonalizmu. Mimo że dzielą ich prawne historie, które rozstrzygnie sąd, to reprezentacja Polski jest innym uniwersum - powiedział Włodarczyk.