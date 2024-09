Ważny ruch Jose Mourinho. Czy to kłopoty dla Sebastiana Szymańskiego?

O transferze poinformował Fabrizio Romano, ekspert od zdobywania informacji na temat transferów przed oficjalnym komunikatem.

Fenerbahce zatrudniło Jose Mourinho, by odzyskać tytuł mistrza Turcji i wrócić do Ligi Mistrzów. Do elitarnych rozgrywek w tym sezonie ekipa ze Stambułu nie wróci, bowiem Fener po trudnym boju przegrał eliminacyjny dwumecz 3. rundy z francuskim Lille. The Special One chce jednak wzmocnić skład, nowym ogniwem w linii pomocy ma być reprezentant Serbii.

To już dwunasty transfer tego okienka transferowego w wykonaniu działaczy Fenerbahce. Wcześniej do tureckiej metropolii stawili się inni znani piłkarze, tacy jak Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rade Krunić czy Sofyan Amrabat. Portugalski szkoleniowiec będzie starał się wkomponować w to towarzystwo Filipa Kosticia. Przed serbskim pomocnikiem jeszcze testy medyczne. Na razie Juventus jedynie wypożyczy go do Turcji, Fenerbahce będzie mieć jednak opcję wykupu po tym sezonie.

Piłkarze Fenerbahce dobrze rozpoczęli rozgrywki ligowe. Zajmują pierwsze miejsce. W Europie jednak pokażą się kibicom jedynie w rozgrywkach Ligi Europy.

Sebastian Szymański zdążył rozegrać już w tym sezonie w barwach Fener osiem spotkań, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Kostić ma za sobą kiepski sezon w barwach Juve. Zagrał 33 spotkania, w których zaliczył 4 asysty i nie strzelił ani jednego gola.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.