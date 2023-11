Wbrew problemom, Biało-Czerwoni deklarują walkę o mundialowy medal. Przełożą rywali przez KOLANKO?

Cracovia sięgnęła po symboliczną rózgę wobec swego piłkarza. „Nie możemy pozostać obojętni na to, co zrobił”

Wtedy nie wiedział jeszcze, że na całą ekipę już na miejscu spadnie cios w postaci nieodpowiedzialnego zachowania czwórki kadrowiczów. Afera alkoholowa z ich udziałem – i decyzja o dyscyplinarnym powrocie do kraju - spowodowała, że ekipa radzić sobie będzie musiała w okrojonym składzie.

- Mental każdego z nas jest bardzo mocny, a motywacja do odniesienia sukcesu – jeszcze większa. Każdy z nas doskonale pamięta pierwsze słowa trenera Marcina Włodarskiego w szatni po porażce z Niemcami w półfinale ME: „Głowy do góry. Pokażecie klasę na mistrzostwach świata”. I chcemy to zrobić! - dodaje kapitan naszej reprezentacji.

Droga do ewentualnych zaszczytów (choć sam udział już nim jest – to pierwszy awans Polaków na MŚ U-17 w XXI wieku) wiedzie przez grupę egzotyczną, co nie znaczy łatwą. Japonia to mistrz Azji, Senegal był najlepszy w Afryce. A Argentyna – wiadomo… - Moim idolem zawsze był Leo Messi. Możliwość zagrania przeciwko jego rodakom i następcom to wielka frajda! - Kolanko zaciera ręce na myśl o wszystkich trzech potyczkach na Jawie.

To na tej indonezyjskiej wyspie nasi grać będą o mundialowe triumfy. Na razie o nich śnią; ale zrobią wszystko, by na jawie owe sny przekuć w rzeczywistość. „No i przełożyć rywali przez kolanko!” - na naszą propozycję kapitan wybucha głośnym śmiechem!

Wszystkie mecze Polaków – ich wykaz poniżej – obejrzeć będzie można w transmisjach na żywo w TVP Sport.

Mecze grupowe Biało-Czerwonych

10.11., godz. 10: Polska – Japonia

14.11., godz. 10: Polska – Senegal

17.11., godz. 10: Polska – Argentyna

Kadra Biało-Czerwonych na MŚ U-17

bramkarze: M. Piekutowski (Jagiellonia), M. Matys (Zagłębie L.), R. Lisewski (Borussia D.); obrońcy: M. Gurgul (Lech), P. Kowalik (Sandecja), J. Krzyżanowski (Wisła K.), I, Orlikowski (Zagłębie L.), D. Szala (Górnik); pomocnicy: K. Borys (Śląsk), I. Brzyski (Lech), K. Kolanko (Górnik), Sz. Łyczko (Stal Rz.), M. Reguła (Zagłębie L.), M. Sznaucner (PAOK); napastnicy: M. Huras (VfB Stuttgart), D. Mikołajewski (Parma), M. Skoczylas (Milan)

Reprezentacja Polski U17 odwiedziła dzisiaj stadion w📍Bandung (Indonezja 🇮🇩), gdzie rozegra swój pierwszy mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. 🏟👉 Japonia U17 🆚 Polska U17🕙 11.11., godz. 10:00📺 TVP Sport, https://t.co/Tn7gB2f9hG _____#JPNPOL 🇯🇵🇵🇱 U17 #U17WC pic.twitter.com/wR3zurVAeK— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 8, 2023

