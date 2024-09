Wielki atak hakerski na PZPN. Chodzi o mecz z Portugalią

Już teraz uprzywilejowana grupa mogła kupić bilety poprzez inPost Fresh, podmiot, który jest ważnym sponsorem reprezentacji Polski. Przez aplikację inPost otworzyła się dziś opcja kupna wejściówek, ale bardzo szybko się zamknęła. Około godziny 10.00 serwery PZPN zaatakowały boty. Powtórzyła się więc historia sprzed tegorocznego finału Pucharu Polski, kiedy to zagraniczne boty (najpewniej koniki) próbowały kupić po 100, czy nawet 150 biletów. PZPN udaremnił mechanizm, w innym przypadku tysiące biletów na spotkanie z Portugalią zniknęłoby w ciągu kilku sekund. Zespół informatyków pracuje nad tym, by przywrócić wszystko do normalności. Z tego co się dowiedzieliśmy, prace nad tym potrwają jeszcze kilka lub kilkanaście godzin.

Zapytaliśmy PZPN, czy faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Niestety, PZPN musiał zmierzyć się z kolejnym haterskim atakiem, który miał na celu wykupić sprzed nosa kibicom tysiące biletów.

– Zainteresowanie zakupem biletów na październikowe mecze reprezentacji Polski było tak duże, że spowodowało przejściowe problemy techniczne w realizacji sprzedaży online. W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy decyzję o przełożeniu startu przedsprzedaży. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za tak liczne zainteresowanie meczami naszej drużyny narodowej. W trosce o bezpieczeństwo zostały wyłączone również strony pzpn.pl i laczynaspilka.pl – powiedział nam Tomasz Kozłowski, dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN.

Konfrontacja reprezentacji Polski z Portugalią (najprawdopodobniej z wielkim Cristiano Ronaldo w składzie) już 12 października.