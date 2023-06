i Autor: Cyfrasport Nicola Zalewski

Nicola Zalewski pod lupą

Włosi „pojechali” po reprezentancie Polski. „Pomiędzy tańcem na Tik Toku i kąpielą w morzu…”

Miniony sezon był niezwykły dla Nicoli Zalewskiego. Jose Mourinho obdarzał go zaufaniem na co dzień w AS Roma, Czesław Michniewicz zabrał na mundial, kibice zagłosowali nań w wyborach Golden Boya… Końcówka była jednak kiepska. Rzymianie przegrali finał Ligi Europy, Biało-Czerwoni – z Zalewskim w wyjściowym składzie – skompromitowali się w Kiszyniowie, a teraz jeszcze uszczypnął go serwis ReteSport.