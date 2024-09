i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Miał podjąć decyzję!

Wojciech Szczęsny miał podjąć decyzję w sprawie powrotu do reprezentacji. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, ta chwila przejdzie do historii!

Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej gry w Barcelonie, a polskie media już tylko czekają na to, aby klub "Dumy Katalonii" ogłosił nazwisko golkipera. Mimo to wokół transferu pojawia się wiele informacji, a jedną z nich jest ta dotycząca gry Szczęsnego dla reprezentacji. Wiemy juz, co miał postanowić piłkarz w tej kwestii!