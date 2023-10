Wojciech Szczęsny przed Polska - Mołdawia: Po raz pierwszy od kilku miesięcy nie dajmy ciała

Kadrowicze wygrali 2:0, ale styl gry wciąż pozostawiał wiele do życzenia. Piłkarze podkreślali jednak, że najważniejsze są trzy punkty i pierwsze wyjazdowe zwycięstwo reprezentacji w tych eliminacjach.

- Ciężko wyciągać jakiekolwiek wnioski. Najważniejsze to było przyjechać i wygrać. Teraz jakimś cudem sytuacja jest znowu w naszych rękach i wystarczy te dwa mecze wygrać, żeby awansować na Euro. Jest to jakimś cudem po tym, co my wykombinowaliśmy w tych eliminacjach. Sytuacja jest jaka jest i trzeba dać z siebie wszystko, żeby pojechać na te mistrzostwa – podkreśla Szczęsny, który cieszy się, że tylu nowych zawodników gra w reprezentacji.

- Bardzo pozytywnie oceniam debiutantów. Cieszę się, bo jako ten najstarszy na boisku fajnie jest widzieć, jak młodzi zaczynają tę przygodę z reprezentacją, którą ja zaczynałem kilkanaście lat temu. Mam nadzieję, że będzie to początek równie pięknej i długiej przygody, jaką ja przeżyłem do tej pory – opisuje.

Wojciech Szczęsny: Nie zasłużyliśmy, żeby być w takiej sytuacji

Według Szczęsnego sytuacja, w której w tak fatalnych eliminacjach reprezentacja Polski wciąż ma realne szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, jest swego rodzaju cudem.

Mam nadzieję. Ale najpierw trzeba te dwa mecze wygrać. To wydaje się, że trzeba tylko wygrać dwa mecze, ale to są aż dwa mecze. Trzeba dać z siebie wszystko, bo to, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, to jest cud. Nie zasłużyliśmy, żeby być w takiej sytuacji w tym momencie, ale cieszymy się, że tak jest i trzeba po raz pierwszy od paru miesięcy nie dać ciała – zaznacza Szczęsny.

