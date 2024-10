Wojciech Szczęsny wprost o powrocie do reprezentacji. To cios dla wielu fanów, uciął wszelkie spekulacje, jaśniej się nie dało

Mateusz Skrzypczak o powołaniu do reprezentacji, występie przeciwko Cristiano Ronaldo. Na to liczy as Jagiellonii w Lidze Konferencji [ROZMOWA SE]

Transfer Wojciecha Szczęsnego do Barcelony wywołał masę emocji w europejskim środowisku piłkarskim. Normalnie mało kto spodziewałby się takiego ruchu – nie dość, że Barcelona ma świetnego golkipera, jakim jest Marc-Andre ter Stegen, to jeszcze Wojciech Szczęsny niedawno ogłosił koniec kariery. Jednak kontuzja tego pierwszego sprawiła, że Barcelony szybko potrzebowała znaleźć klasowego bramkarza bez kontraktu, a Szczęsny okazał się najlepszy z tych dostępnych na rynku. Polski bramkarz zgodził się więc wrócić z krótko trwającej emerytury i właśnie został ogłoszony oficjalnie jako nowy zawodnik „Dumy Katalonii”. Od razu zaczęły się pytania, czy Szczęsny zamierza też wrócić do reprezentacji Polski, która już we wrześniu musiała radzić sobie bez niego, a w której był jednym z najmocniejszych punktów od kilku lat. Szczęsny szybko sam zabrał głos w tej sprawie.

Wojciech Szczęsny ucina spekulacje o powrocie do reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny był prawdziwą gwiazdą reprezentacji Polski i nie raz ratował nasz zespół przed utratą bramki. Przyczynił się m.in. do awansu Polaków na mistrzostwa Europy 2024, rozgrywane w Niemczech. Fani zastanawiali się, czy teraz Szczęsny będzie chciał wrócić do kadry Biało-Czerwonych, ale zdania na temat tego, czy powinien, są podzielone. Jedni uważają, że Szczęsny wciąż mógłby dać coś kadrze, inni wolą, by swoje miejsce w kadrze szykował sobie już następca 34-latka. Dyskusję szybko postanowił uciąć sam Szczęsny, wprost zapowiadając, że do kadry już nie wróci. – 12 października mam zaplanowane pożegnanie na Stadionie Narodowym. I się tam pojawię. Co znaczy, że w reprezentacji już nie zagram – powiedział Szczęsny w rozmowie z Foot Truckiem. Od razu też uzasadnił swoją decyzję. – Uważam, że byłoby to nie fair w stosunku do chłopaków, którzy już o to miejsce w bramce walczą. Ja zakończyłem karierę i sam jestem zdziwiony, że podjąłem decyzję o jej wznowieniu. (...) nie zrobiłbym tego chłopakom. Oni już mają teraz inne nastawienie i teraz mój powrót zupełnie nie miałby sensu – wyjaśnił nowy bramkarz Barcelony. Wskazał też, że wznowił karierę tylko na rok, więc powrót do reprezentacji oznaczałby rozegranie przez niego ledwie dwóch spotkań, co nie miałoby jego zdaniem sensu.