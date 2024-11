i Autor: Cyfrasport Adam Nawałka, Michał Probierz

Mundialowe eliminacje za progiem

Wybitnemu reprezentantowi za tymi czasami i tym człowiekiem bardzo się zatęskniło. Dla Michała Probierza ma też istotne przypomnienie

Reprezentacyjny rok kończymy dwoma meczami o niebagatelną stawkę. Od spotkań z Portugalią i Szkocją zależy przecież polskie „być albo nie być” w Dywizji A w kolejnej edycji Ligi Narodów. Wciąż też mamy jeszcze cień szansy na to, by w losowaniu grup eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026 znaleźć się w pierwszym koszyku i uniknąć gry z najmocniejszymi w Europie. Właśnie temat tychże kwalifikacji przywołał w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Kłos.