Wydało się! To tak wyglądało spotkanie Cezarego Kuleszy z Markiem Papszunem. Wyciekły szczegóły

W połowie ubiegłego tygodnia stało się jasne, że Fernando Santos nie dokończy eliminacji mistrzostw Europy jako selekcjoner reprezentacji Polski. Po porażce z Albanią w Tiranie zapadły ostateczne decyzje w stosunku do Portugalczyka, którego kadencję trzeba uznać jako bardzo słabą. Kadra pod jego wodzą grała słabo, doznawała kompromitujących porażek i niebywale mocno utrudniła sobie drogę na Euro 2024.

Dlatego Cezary Kulesza postanowił o zwolnieniu Santosa. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania nowego selekcjonera, a na pozycji lidera wydaje się być Michał Probierz. Drugą mocną kandydaturą jest Marek Papszun. I to właśnie z byłym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa niedawno spotkał się prezes PZPN, a szczegóły ich rozmowy ujawnili dziennikarze "Przeglądu Sportowego".

Według ich informacji do spotkania doszło w klubie "Atlanta" zlokalizowanego 30 kilometrów od Białegostoku na trasie do Warszawy. Niegdyś był to klub z muzyką disco-polo, a teraz to hotel, którego właścicielem jest Kulesza. Rozmowy między panami trwały cztery godziny i później pojawił się wpis prezesa PZPN na Twitterze o zakończeniu spotkania z kandydatami na selekcjonera.