- To nie jest drużyna „ogórków”. Kadrę ma bardzo szeroką i wyrównaną – zauważa Ryszard Komornicki. Były reprezentant Polski od dekad mieszka i pracuje w Szwajcarii. A że pilnie przygląda się tamtejszej lidze, sporządził dla „Super Expressu” analizę zespołu trenera Mattiego Croci-Tortiego, którego zresztą… dziesięć lat temu z hakiem miał okazję prowadzić w FC Chiasso. Z drugiej strony – podkreśla ważną rzecz. - Zawsze byłem trenerem, który zwraca przede wszystkim uwagę na własną drużynę – dodaje eksreprezentant Polski.

Ryszard Komornicki wskazał tych, którzy w stołecznej ekipie robią na nim wrażenie

A Legia – jego zdaniem – ma wystarczająco wiele argumentów, by poradzić sobie ze Szwajcarami. - Jeżeli mentalnie przygotuje się odpowiednio, i podejdzie do gry z takim nastawieniem, jak do wcześniejszych spotkań w Lidze Konferencji, będzie faworytem – uważa Ryszard Komornicki. Wśród największych atutów gospodarzy wymienia zaś postacie chyba nie do końca dla każdego kibica oczywiste.

- Bardzo mnie cieszy, że właśnie w Legii odnalazł się wreszcie po długiej przerwie Bartek Kapustka – mówi. - W tym, że wyjechał na Zachód zdecydowanie za wcześnie, jego winy było najmniej. Ważne jednak, że wrócił do kraju. Zmądrzał i wykorzystuje dobrze tę lekcję, którą dostał od życia.

Nieco podobne do Kapustki losy piłkarskie są też udziałem Pawła Wszołka, zawodnika trochę niedocenianego w obecnej drużynie ze stolicy. - On też się przez chwilę „tułał” po Europie. A teraz znalazł swoje miejsce, gra dobrze, no i jest… nieobliczalny. Tę ostatnią cechę traktuję jako wartość dodaną, dla niego i dla Legii – tłumaczy Komornicki.

Początek meczu Legia - FC Lugano w 5. kolejce Ligi Konferencji w czwartek o godz. 18.45 na stadionie im. Józefa Piłsudskiego przy Łazienkowskiej 3. Transmisja w Polsat Sport 1.

Sonda Jak daleko zajdzie Legia w tej edycji Ligi Konferencji? Odpadnie najpóźniej w 1/8 finału Zagra w ćwierćfinale Będzie półfinalistą Awansuje do finału!