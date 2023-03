Wyjątkowe nagranie z Fernando Santosem trafiło do sieci, a kibice nie mogli się powstrzymać. Wymownie skomentowali katusze selekcjonera

Dla Fernando Santosa praca w Polsce jest pierwszą poza Portugalią i Grecją, jednak z pewnością nie tak miał wyglądać jej początek. Oczekiwania przed debiutem z Czechami były duże, tymczasem już w 3. minucie gospodarze prowadzili z Polską 2:0. Tak fatalnego początku reprezentacja Polski nie miała nigdy w historii, a Portugalczyk zapisał się w niechlubnej statystyce. Ostatecznie Czesi wygrali z naszą reprezentacją 3:1, a honorową bramkę dopiero w końcówce strzelił Damian Szymański. Przez zdecydowaną większość meczu Biało-Czerwoni byli bezradni, co mocno irytowało ich trenera. Wiele takich momentów uchwyciła kamera, a wyjątkowe nagranie z Santosem stało się hitem sieci.

Fernando Santos przeżywał na ławce katusze. Wyjątkowe nagranie hitem sieci

W mediach społecznościowych TVP Sport ukazał się materiał skupiony właśnie na reakcjach selekcjonera podczas piątkowego meczu. Widać na nim, jak duże rozczarowanie przeżył już na początku spotkania przy bramkach na 0:1 i 0:2. Szeroko rozkładał ramiona, machał rękami i nie mógł zrozumieć zachowania piłkarzy, których uczulał m.in. na groźne rzuty z autu rywali, a to i tak nie pomogło. Nerwowo i energicznie przekazywał też zawodnikom wskazówki. Honorowe trafienie Szymańskiego przyjął ze spokojem, a po końcowym gwizdku spuścił twarz w dłoniach i nie miał powodów do zadowolenia.

Katusze Santosa nie umknęły kibicom, którzy błyskawicznie skomentowali jego reakcje. Większość z nich cierpiała razem z Portugalczykiem i doskonale rozumiała jego ból. "Aż go żal...", "Widać, że zaskoczony jak cholera. Najgorsze jest to, że dokładnie o tych wyrzutach z autu było przed meczem wałkowane. Mentalność do poprawy bo przecież grać potrafią, ale to trzeba od pierwszej minuty wyjść w pełni skoncentrowanym!", "W jego głowie tylko jedna myśl: "Matko jedyna, w co ja się dałem wpierd****" - to jedne z wielu komentarzy wyrażających zrozumienie dla 68-latka. Poniżej zobaczysz memy po meczu Czechy - Polska i omawiane nagranie: