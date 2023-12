Występy w reprezentacji nakręciły polskiego pomocnika. W lidze strzela jak na zawołanie

26-letni Piotrowski był chwalony po meczu reprezentacji z Mołdawią, w którym strzelił jedynego gola dla Biało-czerwonych. W meczu z Czechami spisał się nieco gorzej, ale i tak jest jednym z głównych kandydatów do linii pomocy na mecze barażowe do finałów Euro. Tym bardziej, że potwierdza wysoką formę w lidze. W dzisiejszym meczu z Botewem Wraca strzelił 2 gole, przyczyniając się do wysokiego zwycięstwa Ludogorca 5:0.

Obie bramki zdobył po przerwie a w 77. min zmienił go Mounir Chouiar. Polak w tym sezonie ma już na koncie 6 goli oraz 3 asysty. Do tego dorzucił 3 trafienia w meczach Ligi Konferencji. To najlepsza runda dla Piotrowskiego od czasu, gdy w lipcu 2022 roku dołączył do Ludogorca. Trafił do bułgarskiego klubu z Fortuny Dusseldorf za kwotę 1,3 mln euro. Do tej pory zagrał 3 mecze w reprezentacji, a gol z Mołdawią był jego debiutanckim w Biało-czerwonych barwach. Ludogorec zajmuje aktualnie trzecie miejsce w lidze bułgarskiej, tracąc 3 punkty do CSKA Sofia i Czerno More. Drużyna Piotrowskiego rozegrała o jeden mecz mniej od rywali.

