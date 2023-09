Z tego zagrania Krychowiaka śmieją się wszyscy. Absurdalne! Salwy śmiechu z piłkarza kadry

Grzegorz Krychowiak nie ma za sobą łatwego powrotu do reprezentacji Polski. Piłkarz Abha Club zagrał w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na mecz z Wyspami Owczymi i trzeba przyznać dyplomatycznie, że nie był to jego najlepszy mecz w drużynie narodowej. Szybko zdobyta żółta kartka nie jest w zasadzie niczym, przy dość komicznym zagraniu, którym "popisał" się piłkarz. To zagranie z końcówki pierwszej połowy przejdzie do legendy.

Krychowiak w trakcie meczu z Wyspami Owczymi nie popisał się wybitnymi zagraniami, o czym świadczy nie tylko żółta kartka zdobyta w 22. minucie spotkania, a także sytuacja z końcówki pierwszej połowy, kiedy próbował oddać strzał na bramkę rywali. Zawodnik Abha Club próbował oddać strzał z odległości, jednak skiksował zupełnie i zamiast wypracować sytuację... oddał strzał prosto w swoją rękę. Nie da się ukryć, ze ta dość oryginalna próba zmiany rezultatu pokazywała dobitnie, jak słabo Polacy grali w trakcie pierwszej połowy spotkania.